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Yaramazlara biraz batar!

Fransız oyuncu Gaspard Ulliel hayatını kaybetti

Fransız sinemasının başarılı oyuncularından Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Ailesinin AFP’ye yaptığı açıklamaya göre 37 yaşındaki oyuncu salı günü Fransa’nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde kayak yaptığı sırada bir başka kayakçıyla çarpışarak bilincini kaybetti. Olay sonrası ağır yaralanan oyuncu helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Kafa travması yaşayan oyuncu kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti.

Diğer kayakçının durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Genç oyuncunun ölüm haberi rol aldığı ve merakla beklenen Marvel’ın ‘Moon Knight’ dizisinden fragman yayınlanmasından yalnızca bir gün sonra geldi.

Cesar ödülü almıştı

1984’te Paris yakınlarında doğan Ulliel, ilk kez 11 yaşındayken ekrana çıkmış, ancak uluslararası şöhrete 2007’de ‘Hannibal Rising’ filmindeki genç Hannibal performansıyla kavuşmuştu.

2017’de Marion Cotillard ve Lea Seydoux ile birlikte rol aldığı ‘It’s Only the End of the World‘ filmindeki başarılı performansıyla Fransız Oscarları olarak bilinen Cesar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilmişti.

Fransız tasarımcı Yves Saint Laurent hakkında 2014 yapımı iki biyografiden biri olan ‘Saint Laurent’de tasarımcıya hayat veren oyuncunun performansı övgü almıştı. Film o yılki Cannes Film Festivali’nde büyük ödül için yarışan yapımlardan biriydi.

Bir çocuk babası Ulliel çocukluğundan kalan köpek ısırması sonucu oluşan yaranın gamze gibi göründüğünü ve bunun kariyerinde yardımcı olduğunu anlatmıştı.

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