Fransız çimento şirketi, IŞİD’e yardım ettiğini kabul etti

Fransız çimento şirketi Lafarge, ABD’de yargılandığı davada IŞİD’e yardım ettiği suçlamasını kabul etti.

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Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden olan Lafarge, Suriye’de Mart 2011’de başlayan savaşa rağmen faaliyetini sürdürmüştü.

IŞİD’in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014’ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için örgüte ödeme yaptığı, malzeme ve akaryakıt temin ettiği ortaya çıktı. ABD’li savcılara göre Lafarge’ın Suriye’deki kolu, ülkede çatışmalar şiddetlenirken çalışanlarının güvenliğini sağlamaları için IŞİD ve Nusra Cephesi’ne 5,92 milyon dolar ödedi.

Şirket, Temmuz 2015’te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Lafarge, New York Brooklyn’de federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

Hakkındaki ‘IŞİD’e yardım etme’ suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge’dan yapılan yazılı açıklamada ise “Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge’nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık” denildi.