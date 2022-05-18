Fransız çimento devi Lafarge ‘insanlığa karşı suça iştirakten’ yargılanacak

Fransa’nın başkenti Paris’teki temyiz mahkemesi, Fransız çimento devi Lafarge hakkında Suriye’de IŞİD’e finansman sağlayarak ‘insanlığa karşı suça ortak olduğu’ iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

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Lafarge’ın Suriye’deki fabrikasında üretime devam edebilmek için IŞİD ve diğer cihatçı örgütlere haraç ödediği belgelenmişti. Fransa’da başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren şirket yöneticileri, Suriye’deki fabrikanın savaşa rağmen üretime devam edebilmesi amacıyla sadece IŞİD değil diğer terör örgütlerine de haraç verildiğini itiraf etmişti.

Haziran 2017’de açılan soruşturmada yönetim kurulu başkanı Bruno Lafont’un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler ‘teröre finansman sağlamak’la suçlanmıştı.

Şirkete bir yıl sonra da ‘insanlığa karşı suçlara ortak olmak’tan soruşturma başlatılması gündeme gelmişti. Soruşturma Kasım 2019’da düşürülmüş, konu yargıtaya taşınmıştı.

Yargıtay, soruşturmanın önünü açan karara Eylül 2021’de varmış ve dosyayı temyiz mahkemesine göndermişti.