Fransız aktör Jean-Paul Belmondo için ulusal tören düzenlendi

Dünyaca ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo için Paris’te unutulmaz bir veda töreni düzenlendi.

Napolyon’un mezarının da bulunduğu Les Invalides Müzesi’nde düzenlenen devlet törenine binlerce kişi katıldı.

Yaklaşık bin kişinin altın kubbeli Les Invalides anıtının geniş avlusuna girmesine izin verilirken, dışarıda bekleyen binlerce kişi töreni meydana kurulan dev ekrandan izledi.

Le cercueil de Jean-Paul Belmondo sort sous les applaudissements et au son de "Chi Mai" du film "Le Professionnel" pic.twitter.com/e0zytfEZtz — BFMTV (@BFMTV) September 9, 2021

Belmondo’nun avukatı Michel Godest, pazartesi günü ünlü aktörün evinde yaşamını yitirdiğini şöyle duyurmuştu: “Jean-Paul Belmondo bir süredir yorgundu. Huzur içinde öldü.”

Belmondo, 2001’de beyin kanaması geçirmiş ancak sporcu geçmişi ve inatçı yapısıyla yaşadığı rahatsızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştı

9 Nisan 1933’te Paris’in banliyölerinden Neuilly-sur-Seine’de dünyaya gelen Belmondo, gençlik yıllarında amatör olarak boks ve futbol dallarında kendini geliştirdi.

‘Bebel’ olarak da bilinen ve 60 yıllık kariyerine 85 film sığdıran aktör, son 50 yılda çevirdiği filmlerle dünya sinema tarihine adını yazdırdı.

Fransa’da zaman zaman tiyatro piyeslerinde de rol alan Belmondo, özellikle 1970-80’li yıllarda çevirdiği aksiyon ve komedi filmleriyle sinemaseverlerin gözdesi oldu.

Belmondo’nun ‘serseri’ görünümlü tarzı, hırpalanmış genç delikanlı ifadeleri 1960’ların Fransa’nın gençlerin beğenisini ve ilgisini çekiyordu.

Yeni Akım dalgasının ‘havalı isyankarı’ olarak görülen Belmondo için ‘Fransız James Dean’ de deniyordu.

Alain Delon’la rol aldığı, Borsalino, Flic ou voyou, Le Marginal, Le Cerveau, L’as Des As ve Le Professionnel filmleri, ünlü aktörü şöhrete taşıyan en önemli filmler arasında bulunuyor.