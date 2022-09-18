‘Fransa’nın örümcek adamı’, 60’ıncı doğum gününü gökdelene tırmanarak kutladı

‘Fransa’nın örümcek adamı’ lakaplı Alain Robert, 60’ıncı doğum gününde 48 katlı bir gökdelene güvenlik önlemi almadan tırmandı.

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Fransa’nın başkenti Paris’teki ‘Tour TotalEnergies’in en üst katına halatsız ve file kullanmadan tırmanan Robert, ”İnsanlara 60 yaşın hiç de büyük bir yaş olmadığı mesajını vermek istedim. Hala spor yapabilirsiniz, aktif olabilirsiniz, mükemmel işler başarabilirsiniz” dedi.

Robert, yaşın belirli hedeflere ulaşmaya engel olmadığını kanıtladı ama gökdelenin çatısına ulaştığında gözaltına alındı.

Geçmişte defalarca aynı gökdelene tırmanan Robert’in 60’ıncı yaşı şerefine yaptığı tırmanış bir saat sürdü.

Tırmanışın bir amacının da küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak olduğunun altını çizen Robert şunları söyledi: ”Yıllar önce 60 yaşına ulaştığımda bu kuleye tekrar tırmanacağıma dair söz verdim kendime çünkü 60 Fransa’da emeklilik yaşı. İyi bir gönderme olacağını düşündüm.”

Robert, dünyanın en yüksek binalarına tırmanmış bir isim. Bunların arasında Dubai’deki dünyanın en yüksek binası Burc Halife. Tırmanışları öncesinde izin almadığı için birçok defa gözaltına alındı.