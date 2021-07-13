Fransa’dan Google’a 500 milyon avroluk ‘tekelcilik’ cezası

Fransa, telif hakları ihlali nedeniyle Google’un çatı kuruluşu Alphabet’e 500 milyon avro (5.1 milyar lira) ceza kesti.

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Bu ceza, Fransa’da tek bir şirkete verilen ikinci en büyük tekelcilik cezası olarak kayda geçti. Fransa haziran ayında da Google’a 220 milyon avro ceza vermişti.

Cezanın arama motoru devi Google’un, platformundaki yayıncıların haber içeriklerini kullanımı konusunda adil anlaşma kararını yerine getirmemesi nedeniyle verildiği belirtiliyor.

Google bu yıl başında Fransa’da 300 basın kuruluşunu temsil eden basın derneğiyle içeriklerini kullanmak için telif hakkı ödeyeceğine dair anlaşma imzalamıştı.

Google sözcüsü ise kararı hayal kırıklığı olarak niteledi.

Google ile haber siteleri ve gazeteler arasındaki gerilim uzun süredir devam ediyor. Avrupalı yayıncılar, Google’ın milyarlarca avroluk reklam gelirlerine darbe vurduğunu, buna rağmen 10 yıldan uzun süredir kurumlara baskı yapmaya devam ettiğini öne sürüyor.