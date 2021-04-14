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Yaramazlara biraz batar!

Google’a 296 milyon lira ceza!

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet’e 296 milyon lira para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

Google hakkında genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini, rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına dair soruşturma tamamlandı.

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Şirketin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi. 

Toplam ceza miktarı ise 296 milyon bin 84 899 lira 49 kuruş (36 milyon dolar). Cezaya Ankara idare mahkemelerinde itiraz edilebilecek.

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