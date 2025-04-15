Fransa'dan Cezayir'e misilleme: 12 diplomat sınırdışı edilecek

Fransa, Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınırdışı etme kararına karşı 12 Cezayirli diplomatı sınırdışı edeceğini duyurdu ve Cezayir büyükelçisini geri çağırdı.
Fransa’da biri konsolosluk çalışanı üç Cezayirli, ‘Amir DZ’ diye bilinen muhalif Amir Boukhors’un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı 11 Nisan’da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Cezayir, konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan’da Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi Romatet’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti. 14 Nisan’daysa 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.
Fransa cumhurbaşkanlığı sarayının yazılı açıklamasında Cezayir’in sınırdışı kararı ‘haksız’ ve ‘anlaşılmaz’ diye nitelendirildi.
Cezayir hükümeti yetkililerinin ikili ilişkilerdeki yıkıcı bozulmanın sorumlusu olduğu belirtildi.
Cezayir’in bu tutumuna karşı ‘simetrik bir adım’ atılacağı, 12 Cezayirli diplomatın sınırdışı edileceği duyuruldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu bağlamda ülkesinin Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet’yi de ‘istişarelerde bulunmak’ için geri çağırdığı söylendi.
Açıklamada ayrıca “Diyaloğun yeniden başlatılması Fransa ve Cezayir’in çıkarınadır” denildi.
Fransız medyasında 12 Fransız diplomatın Cezayir’den Fransa’ya dönüş yolunda olduğu yazıldı.