Fransa'dan Cezayir'e misilleme: 12 diplomat sınırdışı edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye’nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, buna göre söylemlerini ve politikalarını ayarlamalı, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmelidir” dedi.