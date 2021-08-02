Fransa’daki hayvanat bahçesinde ikiz panda sevinci

Fransa’daki hayvanat bahçelerinden ZooParc de Beauval’de, ‘Huan Huan’ adlı panda ikiz doğurdu.

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Hayvanat bahçesinin ‘sıra dışı bir olay’ olarak duyurduğu doğum haberine ilişkin açıklamada, yavruların bu sabahın erken saatlerinde dünyaya geldikleri, birinin 149 diğerinin 129 gram ağırlığında olduğu belirtilerek, “Çok tatlı, hareketli ve pembeler” dendi.

Çin’den getirtilen Huan Huan’ın Fransa’da dünyaya gelen ilk yavru Yuan Meng’in de annesi olduğunu anımsatan hayvanat bahçesi yönetimi, ikizlerin doğumunun, ‘annenin yanı sıra, çalışanlar ve partneri Yuan Zi için de heyecan verici olduğunu’ ifade etti. Açıklamaya göre Huan Huan’a doğum sırasında Çin’den Fransa’ya giden iki veteriner yardımcı oldu.

Çin, geçen ay, pandaların nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasından çıktığını açıklamıştı. Doğada sayıları 1800’e yükseldiği için pandaların kategorisinin değiştirildiği, ‘hassas’ türler kategorisine dahil edildiği belirtilmişti.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016’da, pandaları tehlike altındaki türler kategorisinden çıkarıp ‘hassas’ statüsüne geçirmişti. Ancak Çinli yetkililer, buna sıcak bakmamış, bu adımın pandaları korumaya yönelik çalışmalarda, alınan önlemlerde esnemeye sebebiyet vereceğini savunmuştu.