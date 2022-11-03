Fransa’da maliye bakanlığı kaçak eşyaları satacak: Yüzlerce şişe votka, markalı çantalar, elmaslar…

Fransa’da maliye bakanlığı, gümrüklerde el konan kaçak eşyaları açık artırmayla satacak. Yarın bakanlıkta düzenlenecek açık artırmaya katılmak için 1200’ü aşkın kişi adını yazdırdı.

Fotoğraflar: drouot.com

‘Sıradışı satış’ diye nitelendirilen açık artırmada satılacak eşyalar arasında markalı çantalar, pahalı votkalar, tarihi madeni paralar, elmaslar, Rolex saat yer alıyor.

Açık artırmanın kataloğunda toplam 350 parça olarak numaralandırılan kaçak eşyalara 1 milyon avro (18,28 milyon lira) değer biçildi.

Fransa’nın İspanya sınırında içinde 480 kilo kenevir reçinesi bulunan ve el konan Volkswagen Golf satışın ‘gözdelerinden.’

Çantaların markaları Louis Vuitton, Chanel, Fendi ve Valentino. Listelenen ‘parçalar’ arasındaki, üzerinde 40 adet yakut bulunan altın Rolex saatin 15 bin avroya alıcı bulacağı tahmin ediliyor. İsviçre’nin dünyaca ünlü saat markasının imzasını taşıyan bu saatin yanı sıra kaçak olarak sınırdan ülkeye sokulmak istenen çok sayıda parfüm ve Nice kentinin havalimanında el konan, İtalyan modaevi Bottega Veneta’nın imzasını taşıyan ayakkabılar da var.

Başkent Paris’teki havalimanında el konan elmaslarsa toplam 197,95 karat. Altın madeni paraların üzerinde İngiltere kraliçeleri 2’nci Elizabeth, Victoria, İngiltere kralları 7’nci Edward ve 5’inci George’un Fransız asker ve siyasetçi Napolyon Bonapart’ın ‘yüzü’ var.

El konan bazı kaçak ürünler güvenlik ve yasal nedenlerden ötürü bireylere değil, ‘tekrar satmak üzere alacak profesyonellere’ satılacak. Kutular içindeki 2016 Grey Goose votka buna dahil.

Maliye bakanlığının açıklamasında satışın, gümrükte çalışan birimlerin başarısını gösterdiğini, her gün kaçakçılıkla mücadele ettikleri vurgulandı.