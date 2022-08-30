Fransa’da kuraklık: Günde bir defa duş yerine tuvalet sonrası bölgesel temizlik öneriliyor

Kuraklık kaynaklı su sıkıntısının üst seviyelere çıktığı Fransa’da uzmanlar, temizlik için günde bir defa vücudun tamamını yıkamak yerine belirli bölgelerin yıkanmasının yeterli olacağını söylüyor.

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Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP) araştırmasına göre Fransızların yüzde 76’sı günde en az bir defa tam duş alıyor.

Bu oran Avrupa ülkelerinin toplamındaysa yüzde 71.

Uzmanlar her gün yıkanmak yerine tuvalet sonrası taharet gibi gerektiğinde vücudun bazı bölgelerinin günlük olarak yıkanmasının yeterli olacağını söylüyor.

Fransa merkezli BFMTV’nin araştırma üzerine dermatologların görüşlerine başvurduğu habere göre insan derisi, ince partikül, kirlilik, ultraviyole gibi dış etmenlere karşı kalkan vazifesi görürken, su ve yağdan oluşan cildin hidrolipidik tabakasının aşınması bakterilere karşı zayıf düşmesine yol açıyor.

Dermatolog Laurence Netter, her gün yıkanmaya gerek olmadığını belirterek, günlük temizlik gerektiren parmak araları gibi fazla bakteri barındıran bazı bölgelerin yıkanmasının yeterli olacağını aktardı.

Yetkililer ve medyadan tasarruf çağrısı

Diğer bir dermatolog Marie Jourdan da hijyen eksikliği enfeksiyon riskine yol açsa da aşırı cilt temizliğinin derinin dengesini bozduğuna, cildi aşındırdığına ve egzamaya sebep olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan ülkedeki kuraklık nedeniyle hükümet yetkilileri ve medya organları sık sık halka enerji ve su kullanımında iktisada riayet etmeye ve tasarrufa çağırıyor.