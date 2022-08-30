Fransa’da ‘kaçak havuzlar’ yapay zekanın radarına takıldı

Fransa’da yapay zeka yazılımı kullanılarak sisteme kaydedilmemiş 20 binden fazla havuz tespit edildi, havuzları bildirmeyen kişilere milyonlarca avro ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

Fransız yasalarına göre havuzlar, evin değerini artırdığı için emlak vergisinin de yükselmesini sağlıyor ve bu yüzden yetkililere bildirimi zorunlu.

BBC’nin aktardığına göre Google ve Fransız danışmanlık şirketi Capgemini tarafından geliştirilen yazılım hava görüntülerini tapu kayıt verileriyle karşılaştırarak kayda geçmemiş havuzları tespit edebiliyor.

İlk olarak Ekim 2021’de dokuz bölgede denenen yazılımdan sonuç alınınca ülke genelinde kullanılması kararlaştırıldı.

3,2 milyon özel havuz var

İstatistik sitesi Statista’ya göre 2020 itibarıyla Fransa’da 3,2 milyon özel havuz var.

Havuzların popülaritesi pandemiden önce de yükselişteydi fakat o süreçte daha fazla kişinin evden çalışması nedeniyle talep arttı.

Le Parisien gazetesine göre ortalama 322 metrekarelik bir havuz için yaklaşık 200 avro vergi ödeniyor.

Vergi dairesi yetkilileri yazılımla yalnızca havuzları değil, evlerin değerini artıran veranda ve çardak gibi eklentileri de tespit etmek için kullanacak.

Köpek kulübesini eklenti sayabilir

Kamu Finansmanı Genel Sekreteri Vekili Antoine Magnant, “Özellikle veranda gibi eklentileri bulmak istiyoruz ama bir yandan da yapay zekanın bir çocuk oyun evini veya köpek kulübesini ev eklentisi sanmadığından emin olmamız lazım” ifadelerini kullandı.