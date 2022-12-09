Fransa’da hükümet, bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için sekizinci kez yetki kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasını uyguladı. Bu maddeyle tasarı, oylanmadan geçmiş oldu.

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Fransız basınındaki habere göre, Borne bu maddeyi Meclis yasama yılının başlangıcından bu yana sekizinci kez devreye soktu.

Başbakan Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis’te oylanmadan geçmesi için Anayasa’nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladı.

Anayasa’nın 49’uncu maddesi

Anayasa’nın 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis’ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor. Aynı zamanda buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclis’teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, Meclis’te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı Meclis’te oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato’nun önüne geliyor.