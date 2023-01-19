Fransa’da emeklilik yaşını yükselten tasarıya karşı grev

Fransızlar, emeklilik yaşının 62’den 64’e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı bugün greve çıkıyor.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, grevle birlikte büyük kentlerde toplu taşıma ve şehirler arası trenler büyük ölçüde duracak, birçok okul kapanacak ve kamu hizmeti verilmeyecek. Sendikalar, tasarının yasalaşmamasını hedefliyor.

Ocak başında Başbakan Elisabeth Borne duyurulan tasarıya göre, 2027’den itibaren Fransa’da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre, tasarıya toplumun yüzde 68’i karşı. Hükümete yakın olmakla eleştirilenler dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.

Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi, yasa teklifini geçirebilmek için muhafazakar Cumhuriyetçi Parti’den en az 60 milletvekilinin desteğini istiyor. Tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçi Parti’de bile tasarıya karşı oy vereceğini belirten milletvekilleri mevcut.