Fransa’da Carrefour ‘enflasyonla paketi küçülen’ ürünlere uyarı işareti astı

Fransa’da Carrefour’a gidenler raflarda ilginç uyarı işaretleriyle karşılaşıyor. Market, alışveriş yapanları ‘küçülme’ konusunda uyaran çıkartmalar koydu, paket içeriği ‘küçülürken‘ fiyatların ‘küçülmediğine‘ dikkat çekti.

BBC’nin haberine göre Carrefour’un amacı firmalara fiyatları düşük tutmaları için baskı yapmak. Carrefour Müşteri İlişkileri Direktörü Stefen Bompais, “Açıkçası, bu ürünleri işaretlemenin amacı üreticilere fiyat politikalarını yeniden düşünmelerini söyleyebilmek” dedi.

Üretici de dertli: Maliyetler arttı

Raflardaki uyarılarda ‘Bu ürünün hacmi/ağırlığı düştü ve tedarikçinin uyguladığı efektif fiyat arttı’ yazıyor.

Carrefour tarafından ürünlerini küçülttüğü belirlenen bir çikolata markasının sözcüsü, artan hammadde maliyetlerine paralel olarak fiyatlarının ortalama yüzde 9,3 oranında arttığını söylerken, “Ancak ürün boyutuyla ilgili bilgiler her zaman açıkça belirtiliyor” dedi.