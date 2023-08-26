Fransa ‘üretim fazlası şarap’ imhası için milyonlarca avro ayırdı

Fransız hükümeti, üretim fazlası şarabı imha etmek ve üreticileri desteklemek için 200 milyon euro harcanacağını açıkladı.

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Fransa’da daha fazla insanın butik üretim biraya yönelmesi nedeniyle şaraba olan talep azaldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre aşırı üretim ve hayat pahalılığı krizi de sektörü olumsuz etkiledi.

200 milyon avronun büyük bir kısmı fazla stokları satın almak için kullanılacak.

Bunların el dezenfektanı, temizlik ürünleri ve parfüm gibi ürünlerdeki alkol için kullanılması planlanıyor.

Aşırı üretimi azaltmak amacıyla, şarap üreticilerinin zeytin gibi başka ürünlere yönelmeleri için de para sağlanacak.

Tarım Bakanı Marc Fesneau, Fransız hükümetinin parayı sektöre aktararak ‘fiyatların düşmesini durdurmayı ve böylece şarap üreticilerinin yeniden gelir kaynakları bulabilmesini’ amaçladığını söyledi.

Fransız hükümeti, 160 milyon euro’luk Avrupa Birliği fonunu 200 milyona tamamladı.