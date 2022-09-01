Fotoğraf yarışması: Üzüm bağlarını en güzel görüntüleyen ödüllendirilecek

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kentteki üzüm bağlarının tema olarak seçildiği fotoğraf yarışması düzenliyor.

Fotoğraf: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Üzümün tanıtımının artırılması için düzenlenen ‘Trakya Bağbozumu Fotoğraf Yarışması’ kapsamında bir yıl süreyle bağlar fotoğraflanacak ve en iyi kareler ödüllendirilecek.

Fotoğraf tutkunları, bağlarda üzümün üretiminden hasadına kadar olan süreçte en iyi kareleri yakalamaya çalışacak. Dereceye girenler altınla ödüllendirilecek.

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, fotoğraf çekmeyi sevenleri Tekirdağ’ın birbirinden güzel bağlarına beklediklerini söyledi.

Yarışmanın sonunda çok etkileyici karelerin çıkacağına inandığını ve fotoğrafların kent tanıtımı için de faydalı olacağına inandığını belirten Kiracı bir yıllık sürecin bugün başladığını duyurdu.

Hobi olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenen Mehmet Emre Bingül de Tekirdağ’ın fotoğrafçılar için birçok güzelliğe sahip olduğunu vurgulayarak, “Fotoğraf yarışmasında üzümün bütün sürecini anlatmak inanılmaz olacak. Biz de en iyi fotoğrafları çekmeye çalışarak ilimizin tanıtımına katkı yapacağız” ifadelerini kullandı.