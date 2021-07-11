Formula 1 biletleri yarın satışa çıkıyor

Formula 1 Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri yarın satışa çıkıyor. Yarışı seyretmek isteyenler için en ucuz bilet 300 TL. Bilet fiyatları 31 Temmuz sonrasında yükselecek.

Fotoğraf: Reuters

Formula 1, geçen yıl dokuz yıllık aranın ardından yeniden İstanbul’a dönmüştü.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenen bu seneki yarışlar 1-3 Ekim arasında İstanbul’da yapılacak.

Dünyanın en hızlı 20 pilotunun yarışacağı etkinliğin biletleri Biletix üzerinden satın alınabilecek. Organizasyonda yarın itibariyle en pahalı bilet 3 bin 300 TL’den satılacak.

31 Temmuz’dan sonra ise en ucuz bilet 375, en pahalı bilet 4 bin 125 TL’ye çıkacak.

Intercity İstanbul Park Pisti’nde geçen yıl yapılan yarışta Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk gören pilot olmuş ve sezon bitimine üç yarış kala kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etmişti.