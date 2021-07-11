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Yaramazlara biraz batar!

Formula 1 biletleri yarın satışa çıkıyor

Formula 1 Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri yarın satışa çıkıyor. Yarışı seyretmek isteyenler için en ucuz bilet 300 TL. Bilet fiyatları 31 Temmuz sonrasında yükselecek.

Fotoğraf: Reuters

Formula 1, geçen yıl dokuz yıllık aranın ardından yeniden İstanbul’a dönmüştü.


Seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenen bu seneki yarışlar 1-3 Ekim arasında İstanbul’da yapılacak.

Dünyanın en hızlı 20 pilotunun yarışacağı etkinliğin biletleri Biletix üzerinden satın alınabilecek. Organizasyonda yarın itibariyle en pahalı bilet 3 bin 300 TL’den satılacak.

31 Temmuz’dan sonra ise en ucuz bilet 375, en pahalı bilet 4 bin 125 TL’ye çıkacak.

Intercity İstanbul Park Pisti’nde geçen yıl yapılan yarışta Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk gören pilot olmuş ve sezon bitimine üç yarış kala kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1 yeniden İstanbul’da

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TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) deprem gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Ulus ve Harbiye semtlerindeki binalarını kapsayan arazilerden rant kokusu yükseliyor. Boşaltma işlemiyle eş zamanlı olarak Çekmeköy ilçesindeki askeri bir alan imar değişikliğiyle yapılaşmaya açıldı. Söz konusu alanda TRT’ye de yer ayrıldı. Bu, boşaltılan binalara geri dönülmeyeceği kanaatini güçlendirdi. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait Bein Connect tesislerine ne kadar kira ödendiği meçhul. TRT Genel Müdürlüğü kira bedeli ve süresine ilişkin soruları ‘ticari sır’ diye yanıtlamadı.

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.