Fiyatı ikiye katlayan mobilyaya yüzde 8 indirim

Geçen yıl eylül ayından beri aralıksız artan mobilya fiyatları için yüzde 8 indirim kararı alındı. Kampanyaya 15 dernek ve 1500 marka katılıyor.

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AA’nın aktardığına göre, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç kararı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle görüşmenin ardından açıkladı.

Güleç’in değerlendirmeleri şöyle: “Mobilya sektörü olarak camdan tekstile, kimyadan metale kadar birçok sektörle bağlantılıyız. Birçok sektörün müşterisiyiz. Mobilyada yaşanacak hareketlilik tüm bu sektörlere de yansıyacak ve dolaylı olarak sektörler arası tedarik zinciri, üretim ve alışveriş hızlanacak. Ülke ekonomisini ve üretimini hızlandıracak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak bu kararımızın etkisinin artması için aynı şekilde tedarikçimiz olan diğer sektörlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen eylülden itibaren Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlaması dolar kurunda astronomik artışlara neden olmuş, kur artışı mobilya sektöründe de hemen kendini hissettirmişti.

Geçen yıl ortalama 8 bin lira olan koltuk takımları bu yıl şubat ayı itibariyle 18 bin liraya kadar çıkarken, ortalama 13 bin liralarda gezinen yatak odası takımları 24 bin lirayı aştı.

Yeni ev kuracak bir çiftin ev döşeme maliyetininse şubat ayı itibariyle 80 bin liranın üstünde olduğu hesaplanıyor.