Fitch, Türkiye’nin not görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit ederken, not görünümünü iki yıl sonra ‘negatif’ten ‘durağan’a çıkardı

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BloombergHT’nin aktardığına göre görünümün durağana revize edilme nedenine dair “Kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafiften daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor” dendi.

Merkez Bankası’nın politika faizini 2023 sonuna kadar yüzde 35’e çıkaracağını ve 2024’te de bu seviyede kalacağını belirten Fitch, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda ‘yüksek belirsizlikler’ olduğuna dikkat çekti.

Fitch, geçen sene temmuzda Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirmiş, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etmişti.

Kurum 2021 Aralık’ta not görünümünü negatife düşürmüştü.