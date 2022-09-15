Fitch, Türkiye’de büyüme ve enflasyon beklentilerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin 2022’ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 5,2’ye yükseltti. Fitch’e göre, enflasyon da yılı yüzde 75’le kapatacak.
Fitch’in dün yayımlanan raporunda Türkiye’nin 2023 ve 2024’deyse yüzde 2,9 seviyesinde büyüyeceği kaydedildi.
Fitch, Türkiye’de enflasyonun önümüzdeki birkaç ay yükselişini sürdürmesini ve ardından yılı yüzde 75 seviyesinde tamamlamasını beklediğini açıkladı.
Raporda ayrıca, enflasyonun 2023 sonunda yüzde 55, 2024 sonunda yüzde 48’e gerileyeceği yazıldı.