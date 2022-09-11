Fıstık toplamak için bindiği balon havalandı, iki gün sonra yere inebildi

Çin’de yaşayan bir adam, ağaçtan çam fıstığı toplamak amacıyla bindiği hidrojen balonu bağlı olduğu yerden kurtulunca ‘havada iki gün turladı.’

Fotoğraf: YouTube (temsili)

Soyadının Hu olduğu açıklanan 40’lı yaşlardaki adam ve beraberindeki kişi ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongcang bölgesinde, bir balona bindi ve ağacın tepesinden fıstık toplamaya başladı. Ancak kontrolden çıkan balon birden yükselmeye başladı.

Balonun hareket etmesiyle yanındaki kişi yere atladı ama Hu içinde kaldı ve iki günlük zorunlu yolculuğu başladı.

Arama-kurtarma ekipleri Hu’yla ertesi sabah cep telefonu aracılığıyla iletişim kurdu ve ona güvenli br şekilde yere inmesi için yol gösterdi.

Hu’nun yere inmesi de bir güne yakın sürdü. Havalandığı yere 320 kilometre mesafede, Rusya sınırına yakın Fangçeng bölgesine indiğinde sağlık ekipleri onu bekliyordu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen Hu’nun belinin ağrıması dışında ciddi bir sorun olmadığı ama tedbir amaçlı hastanede tutulacağı açıklandı.