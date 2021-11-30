Fırtınada motorcuları köprüden geçiren metrobüs şoförleri: Böyle güzelliklere ihtiyaç var

İstanbul’da Boğaz köprüsünde kuvvetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yanında seyrederek siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı.

Fotoğraf: DHA

Dün İstanbul’da hızı bazı noktalarda 130 kilometreye kadar çıkan rüzgarın neden olduğu olumsuzluklar sonucu dört kişi hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu. Ağaçların devrildiği ve maddi hasarın yaşandığı fırtınada trafikteki sürücüler de tehlike atlatmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kuvvetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yardımına metrobüs şoförlerinin koştuğu anların videosu sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplamıştı.

İki metrobüs şoförü, motosiklet araçlarının yanından ilerleyerek rüzgarı kesmiş ve kuryelerin güvenli şekilde karşı yakaya geçmesini sağlamıştı.

DHA’nın konuştuğu şoförlerden biri Adem Çalışkan. Dört yıldır metrobüs şoförü olarak görev yapan Çalışkan, öncesinde otobüs, dolmuş ve taksi şoförlüğü yapmış. Üç çocuk babası Çalışkan aynı zamanda motosiklet tutkunu. Osman Yurtsever ise 17 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak görev yapıyor. Yurtsever, son 11 yıldır da metrobüs şoförlüğü yapıyor.

Çalışkan yaşananları şöyle anlattı: “Bu bizim her zaman kış aylarında yaptığımız bir şeydi. Ben de aktif motor kullanıyorum o yüzden onların dilinden iyi anlıyorum. Köprüye doğru girerken sağ tarafta polis ekiplerini gördüm kaza olduğunu sandım. Bize de mesaj gelmişti orta şeridi kullanın diye. Polis memuru arkadaşımız motorların mahsur kaldığını söyledi. Fikir alışverişinde bulunduk. Osman arkadaşımız sağ tarafta duruyordu. Motorları aracın içine almayı düşündüm ama yolcular olduğu için alamadım. Sol şeridi memur arkadaşımız açtı ben sol tarafa geçtim ve güvenli bir şekilde arkadaşları köprüden geçirdim. Motorcuları iyi anlıyoruz özellikle kış aylarında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eve geldim sosyal medyaya baktım çığ gibi büyüdüğünü gördüm olayın. En son biz öğrendik diyebilirim. Bu her zaman yaptığımız bir şey ama böyle güzelliklere de gerçekten ihtiyaç var.”

‘İnsanlara hizmet için varız’

İşini severek yaptığını belirten Yurtsever ise şunları söyledi: “Arabaları sallayacak kadar şerit değiştirecek kadar öyle bir rüzgar vardı. Köprü katılımına geldiğimizde emniyet güçleri motorcu arkadaşları durdurmuşlardı. Memur arkadaş zor durumda olduklarını söyledi yardımcı olmamızı rica etti. Seve seve yardımcı olacağımızı söyledik. Sürekli elimizden geldiği kadar yardımcı olduğumuzu söyledim. Ben en öndeki arabaydım. Diğer arkadaşım da 300 metre arkamdan takip eden bir arabaydı. O arkadaşımı da bekledik. Ben sağda diğer arkadaşım solda o arkadaşları 15-20 km süratle onları gözetleyerek gittik. Çok yavaştık, sağ salim karşıya geçirdik arkadaşları. Selamlaştık ve gittiler. Üç saat sonra sosyal medyada yayıldığından haberim oldu. İETT şoförleri adına konuşuyorum biz hepimiz insanlara hizmet için varız.”

İBB Ekrem İmamoğlu da dün Twitter hesabından o anları paylaşmıştı.