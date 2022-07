Fırsat eşitliği için ‘Bir Kare Bin Çocuk’

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

Seramik sanatçısı Mehveş Demiren (solda) ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt

Projeyle AÇEV’in hayaline ortak olan sanatçı Mehveş Demiren, el emeğini toplumsal faydaya dönüştürecek 2000 parçalık bir seramik koleksiyonu üretti. Farklı motiflerin ifade bulduğu seramiklerin satışından elde edilecek gelirle çocukların gelişimine ve eğitimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Projenin tanıtımı için dün Şerefiye Sarnıcı’nda bir etkinlik düzenledi. AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve Genel Müdür Senem Başyurt’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, sanatçı Mehveş Demiren’in proje için tasarladığı seramik koleksiyonu ilk kez sergilendi.

‘Bir Kare Bin Çocuk’ projesi, 10×10 cm boyutunda toplam 2 bin adet seramik karesinden oluşuyor ve koleksiyonda 26 özgün geometrik motif, farklı renklerde çoğaltmalarla yer alıyor.

Satın alınan 500 lira değerindeki her bir kare, çocukların gelişimlerini desteklemek üzere bağışa dönüşüyor. Yapılan her bağış birkarebincocuk.com web sitesinden takip edilebiliyor. Her bağışta, ekranı kaplayan seramik eserler yerini çocukları temsil eden bir fotoğrafa bırakıyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında kuruluşundan bu yana, erken yaştaki her çocuğun güvende,

sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması hedefiyle çalışıyor. İhtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. 14 bin gönüllü eğitimciyle 1 milyonun üzerinde yetişkine ulaşıyor.