Fırat Aydınus: Penaltıda VAR’ın hakemi çağırması yanlıştı

90+1. dakikada yaşanan ve maçın kaderini belirleyen pozisyona gelince… Burada her kim ki “Futbolcunun vücudunun herhangi bir yeriyle topa teması yok” diyor ise onunla tartışmam.

Ama burada topun bir kırılması mevcut ve bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Diğer kamera açılarında bu kırılmanın nereden kaynaklandığı belli değil.

Kasımpaşalı futbolcu topun uzaktan geldiğini görüp kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi görünüyor. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR’daki Erkan Engin’in hakem Cihan Aydın’ı, monitöre çağırması için yeterli değil. Bu, hakemin sahada verip değerlendireceği bir pozisyondu.

Fırat Aydınus’un yazısı