Firari mahkum, yeğeni tarafından vurulunca yakalandı

Çorum’da yarı açık cezaevinden firar eden mahkum, tartıştığı yeğeninin silahla ateş etmesi sonucu yaralanınca hastanede yakalandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Seyit Ahmet Ç. (37), Ulukavak Mahallesi’ndeki evinde yeğeni B.Ö.’yle (17) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ö., silahla ateş ederek dayısı Seyit Ahmet Ç’yi yaraladı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde yarı açık cezaevinden firar ettiği ve hakkında yakalama kaydı bulunduğu tespit edilen Seyit Ahmet Ç. ile onu yaralayan yeğeni B.Ö. gözaltına alındı.