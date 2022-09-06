Firari cinayet zanlısı ‘cezaevinde’ yakalandı

İstanbul’da ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için gittiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gözaltına alındı.

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Bolu’daki cezaevinde yatan bir yakınını ziyarete giden Emin A.’nın yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul’daki bir cinayete ilişkin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Cezaevi yetkilileri polise haber verdi.

Gözaltına alınan Emin A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ndeki işlemlerin ardından Bolu’daki cezaevine teslim edilecek.