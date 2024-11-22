Finansal hizmetler güven endeksi iki buçuk yılın zirvesinde

Merkez Bankası (MB), kasım verilerine göre finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) iki buçuk yılın zirvesinde.

Fotoğraf: AA

MB’nin yayınladığı Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının birleştirilmesiyle oluşuyor.

CNBC-e‘nin aktardığına göre kasımda endeks, bir önceki aya göre 6 puan artarak 173,6’ya yükseldi. Böylece endeks Nisan 2022’den beri gözlemlenen en yüksek seviyeye ulaştı.

Endeksin baz aldığı anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğindeyse son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin endeksin artmasına neden olduğu görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda istihdamın artacağını bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Bu durum sebebiyle gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisiyse düştü.