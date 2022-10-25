Finalistler belli oldu: Türkiye’nin kısa film dalında Oscar adayı seçilecek

Bu sene 23’üncü kez düzenlenecek İzmir Kısa Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu. Altın Kedi Ödülü’nün kazanacak film Türkiye’nin Oscar adayı olarak ABD’ye gönderilecek.

Festival, 14-20 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İzmir Kısa Film Festivali’ne 118 ülkeden 4 bin 39 filmin başvuruda bulunurken, finale kalan 5 kategoride 37 kısa film Altın Kedi Ödülleri için yarışacak.

Her yıl bir animasyon ve bir kurmaca kısa filmin Akademi Ödülleri’ne (Oscar) başvurmasını sağlayan festivalde gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek.

Festivalde, M. Kerem Kurtuluş’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve Türkü Turan’ın başrolünü oynadığı ‘XY’ filminin de seçkide olduğu duyuruldu. Erkek çocuklarının doğmadığı bir dünyanın 25 yıl sonrasının anlatıldığını filmde Türkü Turan’ın dışında eski milli voleybolcu ve sunucu Başak Koç’un yanı sıra Arzu Cabar ve Kuzey Yücehan gibi isimler de yer alıyor.

Festivale seçilen diğer filmler ise şöyle:

Ulusal Kurmaca Finalist Filmler

‘Adres’, ‘Bahçeler Put Kesildi’, ‘Ben Tek Siz Hepiniz’, ‘Ben ve O’, ‘Birlikte, Yalnız’, ‘Bugün Değil’, ‘Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada’, ‘Çevir Sesi’, ‘Gece Babamızı Ararken’, ‘Rutubet’, ‘Sar’, ‘Seçim’, ‘Şüphe’

Uluslararası Kurmaca Kısa Filmler

‘Inherent’, ‘Radio Silence’, ‘Warsha’, ‘The Cormorant’, ‘Brutalia, days of labour’ ‘On Xerxes’ Throne’, ‘Deer’, ‘An Irish Goodbye’ ‘Cherries’, ‘North Pole’

Ulusal Belgesel

‘Dün Bugün Yarın’, ‘Biz Buradayız’, ‘Herşey Yolunda’, ‘Suyu Bulandıran Kız’, ‘Suriyeli Kozmonot’

Ulusal Deneysel

‘Fraktal: Para Adam’, ‘Dış Hatlar’, ‘Megalopolis’, ‘Her Şey Sinirimi Bozuyor’, ‘Larva’

Ulusal Animasyon

‘Korosi’, ‘Oyun’, ‘Devinim’, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’, ‘Kolaj’