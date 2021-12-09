Filmi çekilmişti: 14 yıldır kaçırılan çocuklarını arayan çiftin hikayesinde kısmen mutlu son

Çin’de 14 yıldır kaçırılan çocuklarını arayan ve hikayeleri filme uyarlanan çift, kısmen mutlu sona ulaştı.

Fotoğraf: China Daily

18 yaşındaki Sun Zhuo 2007 yılında, dört yaşındayken Şenzen şehrinde kaçırılmıştı. Ancak anne-babası umudunu hiç kaybetmedi ve yıllarca onu aradı.

Babası Sun Haiyang ve annesi Peng Siying bütün mal varlıklarını satarak arama çalışmaları başlattı, yerini bilenlere para ödülü vermeyi vadetti.

Baba Haiyang oğlunun izini sürerken Çin’de gitmediği bölge kalmadı.

Çiftin arayışı 2014 yapımı ‘Dearest’ filmine ilham oldu. Ülkedeki çocuk kaçırma sorununa ışık tutan film 50 milyon doların üzerinde gişe yaptı.

Çocuk kaçırma olayları ülkede önemi bir sorun; her yıl binlerce çocuk ailesinden koparılıyor. Uzmanlar, sorunun Çin’in son yıllarda terk edilen tek çocuk politikası nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.

Geleneksel Çin ailelerinde erkek çocukları büyüdüğünde ‘aileye bakabilir ve soyu devam ettirebilir’ algısı nedeniyle kaçırılıp yasadışı yollarla evlatlık olarak satılıyor.

Kamu güvenli bakanlığını verdiği bilgiye göre yetkililer Şandong bölgesinde yüz tanıma teknolojisi kullanarak Sun’u kaçıran şüphelinin izini buldu. Bu sayede ulaştıkları Sun’ın DNA testiyle Sun Haiyang ve Peng Siying’in çocukları olduğu doğrulandı.

Polis yalnızca soyadı açıklanan şüpheli Wu’nun Sun’ınki de dahil olmak üzere iki çocuk kaçırma olayıyla bağlantılı olarak tutuklandığını açıkladı. Sun’ı evlat edinen babası ve annesinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Ancak bu mutlu kavuşma hikayesinin sonunda Sun, onu evlat edinen ailesiyle birlikte kalmak istediğini çünkü 10 yıldan fazla bir süredir onu bakıp büyüttüklerini söyledi.