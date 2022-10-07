Filistinli LGBTİ+ birey kafası kesilerek öldürüldü

İsrail’deki LGBTİ+ grupları, Filistinli bir eşcinselin Batı Şeria’da kafası kesilerek öldürüldüğünü açıkladı.

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Filistin polisi de Batı Şeria’da, 25 yaşındaki bir adamın kafası kesilerek öldürülmesiyle ilgili bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Neden öldürüldüğüne dair bir bilgi paylaşmadı.

BBC’nin haberine göre LGBTİ+ grupları Ahmet Ebu Marhiye’nin eşcinsel olduğu için ölüm tehditleri aldığını, iki yıldır İsrail’de yaşadığını ve Kanada’ya iltica başvurusu yaptığını açıkladı. Öldürülmesinden dolayı çok üzgün olduklarını ifade etti.

Genç adamın arkadaşları, İsrail basınına onun kaçırıldığını ve Filistin’de, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde öldürüldüğünü söyledi.

Ailesi, genç adamın düzenli olarak El Halil’e giderek onları ziyaret ettiğini belirterek, ‘neden öldürüldüğüne dair haberlerin’ gerçeği yansıtmadığını, söylentiden ibaret olduğunu açıkladı.

Marhiye’nin ölümü Filistin’de infial yarattı.

Eşcinselliğin Filistin’in ve İsrail’in muhafazakar kesimleri tarafından hoş karşılanmadığını söyleyen aktivist Natali Farah, İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesine, Marhiye’nin LGBTİ+ toplumu içinde tanınan ve çok sevilen bir isim olduğunu vurgulayarak, ”Herkes korku içinde” dedi.

Filistinli 90 LGBTİ+ birey İsrail’de yaşıyor ve yaşadıkları toplumda ayrıcalığa uğradıkları için iltica taleplerinin kabul edilmesini bekliyor. Bu kişilere temmuzdan beri İsrail çalışma izni veriyor.