Filistin bayrağıyla yalın ayak Big Ben'e tırmandı: 'Demokrasi öldü'

Britanya’nın başkenti Londra’da bir protestocu parlamentonun ‘Big Ben’ olarak bilinen Elizabeth Kulesi’ne tırmanarak Filistin bayrağı açtı.

Fotoğraf: AA

Instagram’da ‘Free_all.of.us’ adını kullanan protestocu, sabah saatlerinde parlamentonun demir parmaklıklarından atlayarak kuleye tırmanmaya başladı.

Kısa süre içinde polisin fark ettiği protestocu, tırmanışını sürdürürken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, Westminster Köprüsü’ne bağlanan kulenin önündeki caddeyi trafiğe kapattı.

Filistin bayrağı açarak sloganlar atan eylemci, görüntüleriyse Instagram’dan şu notla paylaştı: “Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail’e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor.”

BBC binası önünde yapılması planlanan eylemin polis tarafından engellendiğini hatırlatan eylemci “Polis tarafından şiddet görüyoruz. Bu yüzden sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum” dedi.

İtfaiyenin kendisini indirmek için girişimde bulunmamasını isteyen eylemci, sık sık ‘Özgür Filistin’ sloganları attı. Parlamento önünde toplanan bazı vatandaşlarsa eylemciye sloganlarla destek verdi.

Eylemcinin paylaştığı görüntülerde 165 yıllık kuleye çıplak ayakla ve aletsiz tırmandığı ancak ayaklarında oluşan kesikler nedeniyle bastığı yerlerde kan izleri olduğu görüldü.

İtfaiye merdivenine çıkan üç kişilik bir grup eylemciyle müzakere etmeye çalıştı. Eylemci “Polisle konuşacak hiçbir şeyim yok” yanıtını verirken, yaklaşmamalarını söyledi.

Olayla ilgili başka ayrıntıya ulaşılmazken, eylemcinin Türkiye saatiyle (TSİ) 09:00’da Big Ben’de bir paylaşım daha yaptığı görüldü.