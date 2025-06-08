Filenin Sultanları fire vermedi: Çin'i 3-2 yendi

Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar VNL’deki ilk hafta dördüncü ve son maçında Çin’i 3-2 yendi ve 4’te 4 yaptı.

Fotoğraf: TRT Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin 1’inci etabındaki son maçında Çin’le karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Çin, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-20 mağlup ederek setlerde durumu eşitledi.

Yakın geçen üçüncüseti 31-29 kazanan Çin, bir kez daha öne geçti ve durum 2-1’e geldi. Maçın dördüncü setindeyse Filenin Sultanları, 24-20’den geri dönerek seti 28-26 kazandı.

Karşılaşmanın son setini Filenin Sultanları 15-12 kazandı ve Milletler Ligi’ndeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.