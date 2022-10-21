Fildişi kaçakçısına müebbet hapis cezası

Afrika ülkesi Uganda’da, fildişi ticareti yapan bir kişiyi müebbet hapse mahkum etti. Bu, ülkede ticareti yasak fildişinin satışını yapanlara verilen en yüksek ceza.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Ocak ayında, 10 kilo ağırlığında, iki adet fildişiyle yakalanan Pascal Ochiba tutuklanmıştı.

Nesli tehlike altındaki türleri korumak amacıyla 2019’da fildişi kaçakçılığı yapanlara cezaların artırıldığı bir yasal düzenleme yapılan ülkede doğal yaşamla ilgili davalara bakan özel mahkemeler var.

Bu mahkemenin hakimi, doğal hayatın geleceği için Ochiba’nın müebbet hapsi hak ettiğini söyledi.

Hakim Gladys Kamasanyu, ”Koruma altındaki türleri tehlikeye atmak ve ticaret için kullanmanın önüne geçmek zorundayız” dedi.

Uganda Doğal Yaşamı Koruma Dairesi’nin açıklamasında, ”Bu yaban hayatın yasa dışı ticaretiyle mücadelede atılan çok önemli bir karar” dendi.

Ochiba’nın 2017’de de tutuklandığı ve serbest bırakıldığı açıklandı.

2020’de gümüş sırtlı gorili öldüren bir avcıya 11 yıl hapis cezası verilmişti.

Uganda’da 7 bin 900’ü aşkın fil yaşıyor. Fillerin sayısı 1990’dan beri artsa da hala tehdit altında.