Fikri Sağlar: Suriye’de oynanan oyunun benzeri Ukrayna’da oynanıyor

Şimdi Suriye’de oynanan oyunun benzeri Ukrayna’da oynanıyor… ABD, büyük önem taşıyan enerji hatlarının vanası konumundaki Ukrayna’yı, NATO’ya almak isteyerek Rusya’yı sıkıştırmaya çalışıyor. Ukrayna’nın doğu bölgesindeki çatışmayı kaşıyor. Karşılıklı satranç hamleleri sürüyor… ABD’nin hedefi, Rusya’yı dünyanın en büyük enerji pazarı olan “AB pazarında” kendisiyle paylaşmaya zorlamak! Böylece Rusya ekonomisini küçültebilmek…

Şimdi, dünya savaş çıkacak mı diye heyecanla bekliyor! Hırslı, akıl dengesini kaybetmiş, diplomasiyi yok sayan siyasetçiler tarafından savaş çıkarılır! Rusya ve ABD‘nin savaşması “3. Dünya Savaşı”na dönüşür ki, hiçbir lider bunu göze alamaz. Ben henüz siyaset yapanların o noktada olmadığını görüyorum…

Fikri Sağlar’ın yazısı