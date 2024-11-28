Fikri Sağlar: Sorunun çözüm yeri, TBMM ve muhatabı da DEM Parti olmalıdır…

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Kürt sorununun çözümü için önemli bir süreç başladı… Son söyleyeceğimi baştan söylemek isterim. Türkiye’nin, laik demokratik sosyal hukuk devleti olabilmesi, sahip olduğu yer üstü ve yeraltı kaynaklarının millet adına kullanılabilmesi, ülkenin emperyalistlerin tasallutundan kurtulabilmesi için, bu sorunun anayasal çözümü gerçekleşmelidir…

Sorunun çözüm yeri, TBMM ve muhatabı da DEM Parti olmalıdır…

Konunun çözümü için gerekli olan; etik, siyasal, hak, hukuk ve özgürlük üzerine oturmuş bir anlayışla müzakere edilebilmesidir…

Çözüm önerilerinin uygar bir ülkeye yakışır şekilde ortaya konulması şarttır…

Tüm yurttaşları ikna edebilmeli ve akıllarında hiçbir kuşkuya yer bırakmamalıdır… Kısaca; düğümü çözen en etkin yol, samimiyet ve güven vermek olacaktır…

Fikri Sağlar’ın yazısı