Fikri Sağlar: RTÜK muhalif medyayı susturma görevini gizlemeden sürdürüyor

Yargı ile siyaset arasındaki en kabul edilmez ilişkiyi şimdileri RTÜK sürdürüyor; kendisini mahkeme yerine koyarak iktidarın emrinde bir kurum olduğunu adeta kamuya ilan ediyor. Anayasa ve yasalara rağmen AKP’ye muhalif olan tüm medyayı susturmak görevini gizlemeden ve pervasızca sürdürüyor. Sansürün ve baskının koruyucusu, hak, hukuk ve demokrasinin karşıtı konumunda!

AKP iktidarını sorgulayanlara karşı işkencede atılan “2’nci falaka” görevinde! Asılsız bilgi veren, toplumu kin ve nefrete yönlendiren, hatta acemice de olsa algı yönlendirerek toplumun haber alma hakkını yok eden havuz medyası, RTÜK tarafından korunurken doğru haber veren, gerçekleri açıklayan tarafsız medya ağır cezalara tabi tutuluyor…

Fikri Sağlar’ın yazısı