Fikri Sağlar: İmamoğlu, İstanbul’daki 20 yıllık kara düzeni yıkan bir güç

AKP ve Soylu’nun İBB’yi geri almak için uyguladığı her entrikanın birinci nedeni, İBB’nin 5 milyar doları geçen bütçesi!

20 yıldır AKP bu kaynağı kullanarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olan tarikat, cemaat, vakıf ve dernekleri besledi…

İBB, sadece bunların değil, aynı zamanda çeteleşen yandaşlarının da gelir kaynağıydı!

AKP, İstanbul’a ihanet ederek her yeri acayip binalarla betona çevirdi!

Dünyanın en güzel kenti olan İstanbul yağmalandı!

Yalnızca İBB’nin kaynaklarını değil, Türkiye’nin de kaynakları kişisel çıkarları için kullanıldı…

AKP, İBB aracılıyla, ülkede oluşan kayıt dışı ekonominin sağladığı “kara parayı” da yöneten bir politika izledi!

İstanbul, mafyanın, yasadışı yaşam sürenlerin, rantiyelerin, sığınmacıların barınağı haline getirildi…

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da kurulan ve AKP’nin yaşam kaynağı olan, etik, ahlak ve yasa dışı 20 yıllık bu “kara düzeni” yıkan bir güç oldu!

Fikri Sağlar’ın yazısı