Fikri Sağlar: Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanı olmasını Katar şeyhi istemiş

Günlerdir sosyal medyada dolaşan bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın “Turgut Özal ailesinin” çok yakını olduğunu öğrendim.

Hafize, Turgut Özal’ın annesinin adıymış…

Çok iyi eğitim almış ve ABD’de önemli yerlerde çalışan Erkan’ın,” aynı zamanda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad es- Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır’ın para ve fonlarını yöneten kişi olduğu da söylendi.

Ve iddia o ki; “Merkez Bankası başkanı yapılmasını Katar Şeyhi istemiş” …

Şayet bu bilgi bir iddia değilse, maalesef “duyunu umumiye ’ye” yeniden döndüğümüz gerçeğini yaşıyoruz demektir… Bu durum gösteriyor ki, koltuğunu korumak için MB’ına alınan borç ve Swapların kontrolü AKP’ye değil, güvenilir birine teslim edilmiş…

Anlaşılan, usulsüz yollarla kazanılan 14/28 Mayıs seçimleri sonrası, ülkemizi bilgimiz dışında başkaları da(!) yönetecek… Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atamaya rıza göstermemesinin nedeni de bu kuşku olsa gerek!

Fikri Sağlar’ın yazısı