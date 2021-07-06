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Yaramazlara biraz batar!

Fikri Sağlar: Erdoğan gidici olduğunun farkında

Muhalefetin, “Kanal İstanbul inşasını yapanlara paralarını ödemiyeceğini” açıklaması üzerine, Erdoğan; “Londra’daki tahkim kurulu aracılıyla söke söke sizden paralarını alırlar!” dedi…

Bu sözlerden aslında 2 sonuç çıkıyor.


1-Erdoğan gidici olduğunun farkında. Muhalefetin iktidar olabileceği korkusu içine yerleşmiş…

2-Kanal İstanbul için yandaşların çıkarı ülke çıkarının önünde!

Hadi “Söke söke alırlar!” sözlerinden iyi anlam çıkaralım…

Ve diyelim ki, Erdoğan hiç olmazsa bu konuda hukuka inandığını beyan ediyor…

O zaman hangi hukuk sorusu? Akla geliyor…

Değişen rejimde ülkemizde yargı bağımlı ve taraflı!

Ayrıca anayasal devlet olmaktan çıktık.

Fikri Sağlar’ın yazısı

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