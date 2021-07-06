Fikri Sağlar: Erdoğan gidici olduğunun farkında

Muhalefetin, “Kanal İstanbul inşasını yapanlara paralarını ödemiyeceğini” açıklaması üzerine, Erdoğan; “Londra’daki tahkim kurulu aracılıyla söke söke sizden paralarını alırlar!” dedi…
Bu sözlerden aslında 2 sonuç çıkıyor.
1-Erdoğan gidici olduğunun farkında. Muhalefetin iktidar olabileceği korkusu içine yerleşmiş…
2-Kanal İstanbul için yandaşların çıkarı ülke çıkarının önünde!
Hadi “Söke söke alırlar!” sözlerinden iyi anlam çıkaralım…
Ve diyelim ki, Erdoğan hiç olmazsa bu konuda hukuka inandığını beyan ediyor…
O zaman hangi hukuk sorusu? Akla geliyor…
Değişen rejimde ülkemizde yargı bağımlı ve taraflı!
Ayrıca anayasal devlet olmaktan çıktık.