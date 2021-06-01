Fikri Sağlar: Aslında Peker kendini arafta bıraktı

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak “Mehdinin gelişine hazırlanmamız lazım” diyen, başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirlenen, İslâm Şeriat ve Akidesini hâkim kılan ve adı ASRİKA olan(Asya/AFRİKA) İslam Devletler Birliği’nin anayasasını açıklayan Adnan Tanrıverdi’nin başkanı olduğu SADAT’ın , El Kaide türevi olan el Nusra’ya silah gönderdiği iddiası, Erdoğan’ı hedef alan son ve en vahim mesaj olmalıdır!

Gelecek hafta karşılıklı sohbet ederek “helalleşeceğiz” sözü, gemileri yakma noktasına geldiğini gösteriyor!

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Anlaşılan Sedat Peker, elinde hayli fazla olan diğer kozlarını ya bu hafta sonu açıklamaya devam edecek ya da AKP iktidarı ve Erdoğan’la anlaşıp köşesine çekilecek!

Aslında Peker, kendini arafta bıraktı.

İhanete uğrayan biri, susarsa ne konuma düşer? Susmazsa ne kazanır?

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Fikri Sağlar’ın yazısı