Fikri Sağlar: Akşener bu sert sözleri öfkeyle neden söyledi?

Demek ki CHP tarafından “Demokrasi adına verilen 15 milletvekilinin” bir perde arkası varmış ki, Akşener’in aşağılanmış hissine kapılmasına neden olmuş…

Oysa, AKP’nin yarattığı “teokratik otokrasiye” karşı önemli bir direnç oluşturulacağı düşünülen “yeni bir partinin kuruluşu”, kendi mahallesinde bir umut olacaktı…

Peki hal böyleyken, Meral Akşener’i “çaresiz hissettiren” ilişki ne olabilir?

Neden psikolojisi bozulmuştur?

Bu sözler bilinçli edildiğine göre,” parti kuruluşundan ittifaka, 6’lı masanın oluşumundan masadan kalkılmasına kadar” halkı ve demokrasimizi yakından ilgilendiren neler yaşanmıştır?

Hissettiklerini samimi olarak açıklayan Akşener’in “ülkenin geleceği adına”, bildiklerini paylaşması gerekir…

Fikri Sağlar’ın yazısı