Figen Çalıkuşu: Terörist yetiştiren bir ticari şirket duydunuz mu?

SADAT’ın resmi internet sayfasında Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu yazılı. Kuruluş tarihi 28 Şubat 2012…

İnternet sitesinde “eğitimlerimiz” başlığı altında; “Gayrı Nizami Harp Kursu” da bulunmakta.

Bu kurs 16 haftada verilmekte.

Gayri Nizami Harp Kursları sonucunda kursiyerler;

“1.Başta psikolojik harp ve harekât olmak üzere,

2.Sabotaj

3.Baskın

4.Pusu

5.Tahrip

6.Suikast

7.Kurtarma ve kaçırma

8.Tedhiş imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verilir” yazıyor.

“Tedhiş”in sözlük anlamı; “korku salma, yıldırma, terör.”

Terörist yetiştiren bir ticari şirket duydunuz mu?

Figen Çalıkuşu’nun yazısı