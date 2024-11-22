Figen Çalıkuşu: Maalesef bu savcılardan birden çok var

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İşte Teğmen Ebru olayı…

Sosyal medyada fotoğrafı altına yapılan yorum şu:

“Bunu insan s… bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

Şikâyet üzerine savcının verdiği karar da bu: Takipsizlik.

Savunma dahi almadan, ismini cismini araştırmadan bu kararı veren bir savcı…

Bu garabetin ortaya çıkması sonrasında, insanların isyan ederek itirazlarının çoğalması üzerine bakıyorsunuz; bu takipsizlik kararı kaldırılıyor.

Bu savcıdan tek bir tane olsa “hadi” diyeceksiniz, “derdi Kemalistlermiş…”

Maalesef bu savcılardan birden çok var.

Yandaş isen hukuk var, yandaş isen insansın, yandaş isen yasalar seni korur.

Yandaş değilsen sana yasa yok, sana hukuk yok. Sana küfür de var, hakaret de.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı