Figen Çalıkuşu: Hırslı develerden bıkan gençler kurtaracak bu toplumu

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Hırs kelimesi harese kökünden geliyor. Siz de duymuşsunuzdur, bir deve çölde günlerce su içmeden durabiliyor, ancak bu develerin çölde çok sevdikleri bir diken var. Ondan vaz geçemiyorlar…

Bu dikeni yedikleri zaman ise ağızları kanıyor, tuzlu kan da diken ile birleşince onlara daha şehvetli geliyor, kanadıkça yiyorlar, yedikçe ağızları kanıyor.

Eğer önüne geçilmezse bu vazgeçememek deveyi öldürüyor, işte buna da harese deniyor…

…AKP içinde, Meclis’in yerine Külliye’nin etkinliğine dair mırıldanmalar, karşı çıkan eski vekilin ihracı gibi itirazlar, seçmeninde başlamış olan sorgulamayı daha da artıracak gibi gözüküyor.

Siyasal ihtirastan kaynaklanan ani korku ve panikle AKP kendi ayağına sıkmış gibi…

Ama en önemlisi rezervden eriyip giden milyarlarca doların bize söylediği…

Para yok… Maliye Bakanı bile İmamoğlu sorusuna “yorum yok” diyor… “Yorum yok” çünkü hukuk yok, çünkü anayasa yok, çünkü demokrasi yok.

Sadece kriz var.

İmamoğlu’nu çökertmek için toplumu, ekonomiyi, geleceği çökertmek…

Şuursuzca diken yiyen deve gibi kendilerini de ülkeyi kan revan içinde bırakıyorlar.

Allahtan gençler var… “Artık yeter” diyen gençler.

Hırslı develerden bıkan gençler…Onlar kurtaracak bu toplumu.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı