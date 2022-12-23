Figen Çalıkuşu: Bu hukuksuzluk kurşununu nasıl durduracağız

Hukuksuzluğun mitralyözüne dönen Rus ruleti ne Anayasa ne yasa ne de Hipokrat yeminini tanıyor, topu çeviriyor ve vurup geçiyor…

Ama bizler bu hukuksuzluğun topluca bizi vurduğunu hala göremiyor, kendi kamplarımıza göre ve parçalı ve cılız sesler çıkarmaya devam ediyoruz…

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü için farklı, 28 Şubat sanığı Vural Avar için farklı, FETÖ sanığı Şükrü Tuğrul Özşengül için farklı yerlerden sesler yükseliyor…

Soruyorum;

Bunca acıdan sonra hala “adalet” duygusunda bile ortaklaşamıyorsak bu hukuksuzluk kurşununu nasıl durduracağız?

Figen Çalıkuşu’nun yazısı