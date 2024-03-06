FIFA'dan Konyaspor'a transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Süper Lig’den Konyaspor’a üç dönem transfer yasağı cezası verdi.

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FIFA, söz konusu cezayı önceki dönemde alacaklarını isteyen futbolcuların açtığı davalar üzerine verdi.

Kulübü basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuya ilişkin şunları dedi:

“Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. Üç dönem denmesi de üç dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız.”