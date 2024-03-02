FIFA başkanından ‘mavi kart’a veto

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek ‘mavi kart’ önerisine karşı olduklarını söyledi.

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Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) İskoçya’daki 138’inci yıllık genel kurul toplantısında önce basın mensuplarına konuştu.

Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, “Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur” dedi.

Infantino, FIFA olarak mavi karta tamamen karşı olduklarını vurguladı: “Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA’nın IFAB’da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart.”

Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, “Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok” dedi.

IFAB’ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat’ta yayımlamayı planladığı, ama teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.