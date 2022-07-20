Fifa 2023’ün kapağında bir ilk

İngiliz Chelsea takımının forveti Sam Kerr (28), EA Sports’un ‘Fifa’ oyununun kapağında yer alan ilk kadın futbolcu oldu.

Fotoğraf: EA Sports

Fifa 23’ün kapağında Avustralyalı Kerr’in yanında Fransa’nın takımlarından Paris St-Germain’de forma giyen Kylian Mbappe var.

Oyunu geliştiren EA Sports, sosyal medya hesabından paylaştığı kapak görseline, ”İki fenomen bir arada. Üst düzey bir hücum ortaklığı” mesajını ekledi.

2021-2022’de Kadınlar Süper Ligi’nde en çok gol atan isim olduktan sonra altın ayakkabının da sahibi olmuştu. Geçen sezon, 20 gol atarak Chelsea’nin Kadınlar Süper Ligi’ni kazanmasına büyük katkı sağlayan Kerr, Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın oyuncusu seçilmişti.

Şimdiye kadar kadın futbolcular sadece bölgelere özel hazırlanan kapaklarda yer almıştı. ABD’li Alex Morgan ve Kanadalı Christine Sinclair Fifa 2016’nın Kuzey Amerika edisyonlarının kapağında Arjantinli oyuncu Lionel Messi’yle görüntülenmişti.

Oyunun bu yılki versiyonu EA Sports’un dünya futbolunun patronu Fifa’nın adının kullanıldığı son oyun olacak. Fifa-EA Sports ortaklığı sona eriyor.