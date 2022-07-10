Feyzi Açıkalın: Z kuşağı Fransa Bisiklet Turu’nu sallıyor

Şu sıralar dünyanın en büyük ve eski spor organizasyonlarından birisi olan Fransa Bisiklet Turu (TUR) koşuluyor. Yalnızca 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında ara verilen üç haftalık bisiklet yarışının bu yıl 109. su düzenleniyor.

Profesyonel bisiklet dünyasının en büyük buluşması bu yıl her zamankinden daha farklı değerlendiriliyor. Bunun nedeni ise, birkaç yıldan beri bisiklet yarışlarını acımasızca domine etmekte olan çok seçkin bir genç sporcu kuşağının yarıştaki varlığı. Yaşları 22 ile 27 arasında değişen bu müthiş yetenekler yazılı olamayan kuralları alt üst ederek yarışıyor, başarılara imza atıyorlar. Yazıya konu olan sporcuların, tek günlük klasik yarışlar ya da kısa etaplı organizasyonlardaki bireysel başarıyı öne alan yarışma anlayışlarının, TUR’da da sürüyor olması şaşkınlık yaratıyor.

Z kuşağı diye adlandırılan; bireysellik düşkünü, yüksek özgüvenli, özgürlüğün tadını çıkaran, yaratıcılıkları konusunda serbest bırakılmayı isteyen bu sporcu kuşağı, TUR gibi büyük bir klasiği, sergiledikleri yarış biçimiyle sallıyorlar.

Feyzi Açıkalın’ın yazısı